مصدر قضائي:اخلاء رئيس هيئة النزاهة بكفالة بعد مثوله أمام المحكمة

مصدر قضائي:اخلاء رئيس هيئة النزاهة بكفالة بعد مثوله أمام المحكمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر قضائي ،الثلاثاء، ان رئيس هيئة النزاهة وكالة حيدر حنون مَثل اليوم الثلاثاء،  أمام القاضي جبار حسين لاستجوابه في التهم المنسوبة اليه في التسجيلات الصوتية التي تتضمن جرائم رشى.واضاف المصدر انه وبعد تدوين افادة حنون، قرر القاضي جبار حسين إخلاء سببله بكفالة.وأوضح انه تم تكفيل حنون من قبل القاضي المختص.وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قد أصدرت امس (الاثنين) أمر قبض على حنون، وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة في القضايا التي وجه له الاتهام فيها، وللتحقيق في التسجيلات الصوتية”.وسبق للمحكمة ان أرسلت بلاغات إلى حنون، لغرض الحضور لأكثر من مرة لكنه تخلف عنها”.وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، منتصف أيلول الماضي، شروعه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون وذلك على خلفية ما أدلى به من تصريحات خلال مؤتمر صحفي في أربيل الأسبوع الماضي، واصفا تلك التصريحات بأنها “ادعاءات غير صحيحة”.

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