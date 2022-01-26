مصدر قضائي:اعتقال مدير املاك بلدية الحلة وأثنين من ديوان المحافظة

مصدر قضائي:اعتقال مدير املاك بلدية الحلة وأثنين من ديوان المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر قضائي، اليوم الاربعاء، باعتقال مدير املاك بلدية الحلة وصدور اوامر قبض بحق مسؤول المكتب الإعلامي لمحافظ بابل.واضاف المصدر ، ان “محكمة تحقيق النزاهة في بابل القت القبض على مدير املاك بلدية الحلة نوفل عبد الوهاب عن امر قبض صادر بحقه وفق احكام المادة ٣٤٠ عقوبات”.واضاف أن “المحكمة اصدرت امر قبض بحق مسؤول المكتب الاعلامي لمحافظ بابل والمرافق الشخصي لمحافظ بابل حسن منديل وفق احكام المادة ٣٣٦ / ٢ من قانون العقوبات”.

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