مصدر قضائي:الحبس الشديد لمدة سنة بحق المتحدث السياسي بأسم مقتدى

مصدر قضائي:الحبس الشديد لمدة سنة بحق المتحدث السياسي بأسم مقتدى
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر قضائي، الثلاثاء، بصدور حكم بالحبس الشديد مع وقف التنفيذ بحق المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتهمة الكسب غير المشروع.وقال المصدر في حديث ، ان”القضاء اصدر حكما بالحبس الشديد لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق جعفر الموسوي المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري”.واضاف، ان”الحكم تضمن كذلك فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار، ومصادرة العقار الخاص بالموسوي، جراء الكسب غير المشروع”.

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