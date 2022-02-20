مصدر قضائي:الحكم على (العيساوي) سنتين سجن مع وقف التنفيذ ” رأفة بمشاعره النفسية”!!

مصدر قضائي:الحكم على (العيساوي) سنتين سجن مع وقف التنفيذ ” رأفة بمشاعره النفسية”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر قضائي ، الأحد، بأن محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد أصدرت حكماً بالسجن سنتين بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي مع وقف التنفيذ.وأبلغ المصدر ، أن الحكم الصادر بحق العيساوي بقضية تتعلق بالنزاهة عندما كان يشغل منصب وزير المالية.وأعلن مجلس القضاء الأعلى في شهر حزيران من العام 2020 اطلاق سراح وزير المالية السابق رافع العيساوي بكفالة بعد انتفاء الادلة الموجهة اليه وفق الارهاب.واعلن مجلس القضاء الأعلى ، في العام 2020، توقيف المتهم رافع العيساوي وزير المالية العراقي السابق، لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.وشغل العيساوي الذي ينتمي الى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.

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