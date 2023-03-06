مصدر قضائي:المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بالدعوى المقامة ضد الحلبوسي بجريمة التزوير

مصدر قضائي:المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بالدعوى المقامة ضد الحلبوسي بجريمة التزوير
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بأن المحكمة الاتحادية العليا أجلت البت في الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتهمة التزوير حتى أواخر الشهر الجاري.وقال المصدر، إن “المحكمة الاتحادية أجلت البت بالدعوى التي رفعها النائب السابق ليث الدليمي ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتهمة التزوير، الى يوم 27 من الشهر الجاري”.وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد وافق على استقالة النائب ليث الدليمي في شهر شباط/ فبراير الماضي، غير أن الدليمي نفى تقديمه استقالة من عضوية البرلمان واتهم الحلبوسي بأنه “زور” طلب الاستقالة ورفع دعوى طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بالقرار.

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