مصدر قضائي:المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بالطعون الانتخابية إلى يوم 26 من الشهر الجاري!

مصدر قضائي:المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بالطعون الانتخابية إلى يوم 26 من الشهر الجاري!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، بتأجيل جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالغاء نتائج الانتخابات.وذكر المصدر ، أنه “تم تعيين يوم ٢٦ / ١٢ موعداً لصدور القرار من المحكمة الاتحادية بخصوص الدعوى المقامة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة”.يذكر ان المحكمة الاتحادية ليس من اختصاصها النظر بالطعون الانتخابية او الغاء الانتخابات لكنها خضعت للقوى الايرانية ولتوجيه الولائي رئيس السلطة القضائية فائق زيدان.وعملية التاجيل قرار سياسي لحين الاتفاق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي.

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