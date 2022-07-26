مصدر قضائي:المحكمة الاتحادية تلغي تكليف (العزاوي) لرئاسة الوقف السنّي

مصدر قضائي:المحكمة الاتحادية تلغي تكليف (العزاوي) لرئاسة الوقف السنّي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية،الثلاثاء، الغاء تكليف عبدالخالق العزاوي برئاسة الوقف السني.وقال مصدر قضائي ، ان”المحكمة الاتحادية قضت بإلغاء تكليف عبدالخالق العزاوي برئاسة الوقف السني واعادة الرئيس السابق سعد كمبش”.

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