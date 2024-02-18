مصدر قضائي:تأجيل موعد البت في قضيتي رواتب الموظفين وقانون انتخابات الإقليم

مصدر قضائي:تأجيل موعد البت في قضيتي رواتب الموظفين وقانون انتخابات الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر قضائي، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد البت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في اقليم كوردستان.وقال المصدر ، إنه تقرر تأجيل البت بقضية عدم إرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان والذين لم يتقاضوا رواتبهم العام الماضي الى 21 شباط الجاري.وأضاف أن المحكمة قررت ايضا تأجيل البت بقضية انتخابات الاقليم الى نفس الموعد أعلاه.

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