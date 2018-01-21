مصدر قضائي:جماعات مرتبطة بالمالكي والحكيم وحمودي والخزعلي من قامت بتزوير 7000 عقار في النجف!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائب عن لجنة النزاهة البرلمانية، أزهار الطريحي، الأحد، عزمها الكشف عن اسماء المتورطين بعمليات تزوير سجلات عقارات النجف خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى وجود 7 آلاف حالة تزوير في عقارات المحافظة.وقالت الطريحي، في بيان لها اليوم، إنها “ستكشف عن الأسماء المتورطين في تزوير سجلات العقاري في محافظة النجف”، لافتا إلى أن “حجم التزوير في دوائر سجلات العقاري في النجف كبير ونمتلك ملفا وتقريرا كاملا”.وأضافت، أن “الايام المقبلة سيتم فيها الإعلان عن الأسماء المتورطة في التزوير”، مشيرة إلى أن “فقط في محافظة النجف يوجد اكثر من 7 آلاف حالة تزوير في العقارات”.وبينت الطريحي، أن “هناك مناطق كاملة مزورة في المحافظة”، مردفة بالقول “لهذا سأكشف جميع عمليات التزوير من اجل إظهار الحقيقة امام الرأي العام”.هذا وافاد مصدر قضائي ،اليوم الاحد، رفض الكشف عن اسمه ،ان جماعات مرتبطة مباشرة بنوري المالكي وعمار الحكيم وهمام حمودي وقيس الخزعلي من قامت بدفع الرشا لمسؤولين في عقارات النجف مقابل حمايتهم من عمليات التزوير التي نفذت خلال الاعلام من 2003 لغاية 2015. وتقدر اثمانها نحو 3 تريليون دينار عراقي.