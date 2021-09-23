مصدر قضائي:سجن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية بجريمة الفساد

مصدر قضائي:سجن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية بجريمة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر قضائي، اليوم الخميس، بصدور قرار بإيقاف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حيدر العصاد.وقال المصدر، إن “محكمة الكرادة وفي خطوة ايجابية نحو محاربة الفساد والفاسدين والمتنفذين، اصدرت قراراً بإيقاف وسجن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حيدر العصاد”.واضاف، ان “القرار جاء لاستغلال العصاد المنصب الوظيفي وتزوير كتب دون سند قانوني اضافة الى شبهات فساد مالي واداري”.

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