مصدر قضائي:10 سنوات سجن بحق محمد الهميم بتهمة غسيل الأموال

مصدر قضائي:10 سنوات سجن بحق محمد الهميم بتهمة غسيل الأموال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر قضائي، الاربعاء، عن صدور الحكم على محمد نجل رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، بالسجن 10 سنوات بتهمة غسيل الاموال.وقال المصدر ، إن “حكما قضائيا صدر بحق محمد عبد اللطيف الهميم بالسجن لمدة عشر سنوات لتورطه بتهمة غسيل الاموال”.واضاف ان الحكم ينص كذلك بالزام الهميم بدفع ” غرامة مالية قدرها 570000$ لتورطه بتهمة غسيل الاموال”.وافاد مصدر مطلع، يوم السبت 13/1/2018، بتسلم هيأة النزاهة لمحمد عبد اللطيف الهميم، نجل رئيس ديوان الوقف السني، بعد اعتقاله في منفذ طريبيل.وقال المصدر ،إن “النزاهة تسلمت المتهم بعد يومين من اعتقاله في منفذ طريبيل الحدودي، بتهم تتعلق بالفساد”.وكان مصدر أمني قد كشف، بتاريخ 11/1/2018، عن القاء القبض على محمد عبد اللطيف الهميم، موضحا ان “المتهم اعتقل (حينها) الساعة 6 صباحاً على الحدود العراقية – الاردنية التي وصلها براً”.وأوضح، أن “محمد الهميم يواجه تهمة إدارة لجان وهمية للمشتريات في ديوان الوقف السني، الذي يترأسه والده”. دون ان يذكر المزيد من التفاصيل حينها.

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