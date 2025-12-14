مصدر كردي:اجتماع حزبي طالباني وبارزاني خلال الأسبوع الحالي لحسم المرشح لرئاسة الجمهورية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مصدر قيادي كردي، الاحد، الأنباء التي تحدثت عن تأجيل الاجتماع المرتقب بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، والمقرر عقده خلال الأسبوع الجاري لمناقشة تسمية رئيس الجمهورية وتوزيع مناصب حكومة إقليم كردستان.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث صحفي، إن “الاجتماع ما زال قائماً وسيُعقد كما هو مقرر خلال الأسبوع الجاري، موضحاً أن الحديث عن تأجيله غير صحيح”.وأضاف أن “الحزبين حريصان على عقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع لتجنب تجاوز الاستحقاقات الدستورية وحسم الاتفاق على ترشيح شخصية واحدة لرئاسة الجمهورية”، مشيراً إلى أن “هناك أطرافاً سياسية مستفيدة تحاول عرقلة أي تقارب بين الحزبين وإدامة الخلافات”.وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد خليل، قد أكد في تصريح سابق لوكالة المعلومة أن الحزبين اتفقا على عقد اجتماع مهم لحسم الخلافات والتوصل إلى اتفاق بشأن شخصية محددة لمنصب رئاسة الجمهورية

