مصدر كردي:الطالباني لايصلح لرئاسة الجمهورية لكونه مريض نفسياً

مصدر كردي:الطالباني لايصلح لرئاسة الجمهورية لكونه مريض نفسياً
آخر تحديث:

السليمانية / شبكة أخبار العراق- اكد مصدر كردي من حزب طالباني،الأحد،استحالة تولي بافل طالباني لمنصب رئيس الجمهورية لكونه يعاني من مشكلات عصبية واهتزازات نفسية، لافتا الى ان الاتحاد الوطني لم يحدد بعد مرشحه بعد لمنصب الرئيس.وقال المصدر، ان “الاتحاد الوطني لديه مناصبه في الحكومة الاتحادية وابرزها منصب رئيس الجمهورية، اذ سيعمل الاتحاد على تقديم مرشحه للمنصب كونه استحقاق وعرف متفق عليه”.واضاف ان “مسألة تقديم المرشح للمنصب المذكور من صلاحية رئيس الحزب والمكتب السياسي للاتحاد الوطني، حيث لم يتم تحديد المرشح لتقديمه من اجل شغل المنصب الرئاسي”.وبين ان “الاتحاد الوطني سيعلن في الايام المقبلة مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *