مصدر كردي:اِتفاق سياسي بين النجيفي والبارزاني لإبعاد الأحزاب الإيرانية من الموصل

مصدر كردي:اِتفاق سياسي بين النجيفي والبارزاني لإبعاد الأحزاب الإيرانية من الموصل
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مطلع، الإثنين، 16 أيلول، 2019، تفاصيل اتفاق جرى بين جبهة الإنقاذ والحزب الديمقراطي الكردستاني، للحد من نفوذ احزاب مقربة من ايران بنينوى والمناطق المتنازع عليها.وافاد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، ، إن “جبهة الإنقاذ، برئاسة أسامة النجيفي، حظيت بدعم وترحيب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقادته وعلى رأسهم مسعود بارزاني”، لافتا الى “وجود اتفاق غير معلن، على الدخول بتحالف، بعد الانتخابات المحلية لتقاسم المناصب، في محافظة نينوى”.وأوضح المصدر، أن “هناك تفاهماً بشأن دخول مرشحين في عدد من المناطق المتنازع عليها داخل محافظة نينوى، وتقاسم النفوذ في تلك المناطق بحيث يضمن عدم تشتت الأصوات”، مبينا أن “هذا الاتفاق سيمضي بعد الانتخابات وانه تم برعاية أميركية تمهيدا لمواجهة الأحزاب القريبة من المحور الإيراني”.وكان زعيم تحالف القرار العراقي، أسامة النجيفي، أطلق السبت (14 أيلول 2019) جبهة الإنقاذ والتنمية في العاصمة بغداد، وعقد مؤتمرها التأسيسي الأول، بحضور شخصيات سياسية، وعدداً من الأكاديمين وشيوخ العشائر، والأساتذة، وممثلي منظمات المجتمع المدني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *