مصدر كردي:حزب بارزاني يبدأ حواراته مع حزب طالباني للتحالف

مصدر كردي:حزب بارزاني يبدأ حواراته مع حزب طالباني للتحالف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر كردي مطلع، الاثنين، بوصول وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى مدينة السليمانية للتباحث مع القوى السياسية هناك فيما يخص مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية.وقال المصدر ، إن “وفد الديمقراطي ترأسه سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، وتضمن كل من عارف طيفور ودلشاد شهاب ومحمود محمد”، مبينا ان “الوفد اجتمع فور وصوله مع رئيس الاتحاد الوطني بافيل طالباني وأعضاء من المكتب السياسي للحزب”.واضاف إن “الزيارة تأتي للتباحث حول تشكيل تكتل كردي موحد للتباحث مع القوى العراقية حول تشكيل الحكومة الجديدة ببغداد”، موضحا ان “من المقرر أن يلتقي وفد الديمقراطي في وقت لاحق اليوم مع وفد من حركة التغيير”. هذا وحلّ الحزب الديمقراطي أولاً على مستوى إقليم كردستان في نتائج الانتخابات التشريعية بـ 32 مقعداً، تلاه الاتحاد الوطني بـ 16 مقعداً ومن ثم حراك الجيل الجديد بـ 9 مقاعد.

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