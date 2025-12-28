مصدر كردي:حزب بارزاني يرشح (اشواق الجاف) لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر قيادي كردي رفيع، الأحد، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حدّد أربعة مرشحين لاختيار أحدهم لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خلال جلسة المجلس الجديد يوم غد الاثنين ، مشيراً إلى أن النائبة أشواق الجاف تُعد الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب. وقال المصدر ، إن ” الحزب الديمقراطي الكردستاني حدد اربعة نواب لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان وهم شاخوان عبد الله، ريبوار هادي، فرهاد أتروشي، وأشواق الجاف” .وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن ” الإعلان الرسمي عن المرشح سيجري خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب، المقرر عقدها يوم غد الاثنين” ، لافتا الى ان ” حظوظ النائب اشواق الجاف الاوفر من بين المرشحين وفي حال اختيارها ستكون اول امرأة ستشغل هذا المنصب القيادي للبرلمان العراقي ” .يذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسته الأولى ضمن دورته النيابية السادسة يوم غد الاثنين، لاختيار رئيس المجلس ونائبين له.

