مصدر كردي:مسعى أمريكي للمصالحة بين العبادي والبارزاني

مصدر كردي:مسعى أمريكي للمصالحة بين العبادي والبارزاني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مصدر كردي مطلع، الثلاثاء، ان الاحزاب الكردية المعارضة حاولت طرح نفسها كبديل وممثل للكرد في بغداد وعرضت التحالف على رئيس الوزراء والقوائم الشيعية فيما اشارت الى ان واشنطن تقود مساع لعقد مصالحة بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس اقليم كردستان المتنحي مسعود بارزاني.وقال المصدر في اتصال هاتفي مع شبكة أخبار العراق، ان “الزيارات الامريكية الاخيرة وتبادل اللقاءات بين رئيس حكومة الاقليم والمسؤولين الامريكان غيرت بعض المواقف”.واضاف ان “الاميركان داعمون لبقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي على رأس السلطة ويحاولون مساعدته لجمع الدعم السياسي اللازم من مختلف القوى العراقية لتحقيق هذا الهدف”.واشار الى ان “واشنطن تدرك ان الاحزاب الكردية المعارضة باستثناء التغيير هي احزاب صغيرة ولا يمكن لها ان تحظى بمقاعد كثيرة لذلك توجهت نحو الحزب الديمقراطي في سعيها لاجراء تقارب بين الحزب بزعامة مسعود بارزاني ورئيس الوزراء حيدر العبادي لدعمه في الانتخابات المقبلة وهذا ما هدفت اليه زيارة نائب وزير الخارجية الامريكي يوم امس الى اربيل ولقاءه برئيس الحكومة نيجرفان بارزاني”.واتفق رئيس الوزراء حيدر العبادي امس مع رئيس حزب “الجيل الجديد” الكردي المعارض شاسوار عبد الواحد على اهمية اعتماد الدستور لحل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم.وجدد العبادي خلال لقائه رئيس التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة برهم صالح جدد حرص الحكومة على الإسراع في دفع رواتب الإقليم وإعادة فتح المنافذ الحدودية والمطارات وفق السياقات القانونية الاتحادية.

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