مصدر كردي:نيجيرفان ” يحذر” تركيا من استهداف المصالح التركية في الإقليم

مصدر كردي:نيجيرفان ” يحذر” تركيا من استهداف المصالح التركية في الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي، الإثنين، عن رسالة أوصلها رئيس اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، للحكومة التركية، حذرها فيها من تضرر المصالح التركية بكردستان نتيجة اجتياح الشمال السوري.وافاد المصدر، إن “رئيس اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، أوصل رسالة للحكومة التركية، حذرهم فيها من أن الاستمرار بالهجوم على شمال سوريا، قد يعرض مصالحهم الاقتصادية داخل الاقليم للخطر، وأنه (بارزاني) لا يضمن ردة فعل الشعب الكردي الغاضب على انقرة وقد يؤثر على العلاقات بين الاقليم، وتركيا بسبب السخط على الهجوم التركي”.وأشار إلى أن “الرسالة نتيجة الحرج الذي سببه الهجوم التركي، لبارزاني، لا سيما وأن الأخير يتمتع بعلاقة متميزة مع تركيا تصاحبها مصالح وعلاقات اقتصادية”.وأطلقت القوات التركية يوم الأربعاء الماضي، 9 تشرين الأول الجاري، عملية عسكرية تستهدف قوات وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، الأمر الذي دفع آلاف المدنيين إلى النزوح من المناطق المشمولة بالعملية، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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