مصدر كردي:وزير الخارجية يعمل ضد حكومة السوداني لصالح حكومة البارزاني

مصدر كردي:وزير الخارجية يعمل ضد حكومة السوداني لصالح حكومة البارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اتهم مصدر مسؤول في محافظة السليمانية اليوم الاربعاء، وزير الخارجية فؤاد حسين لرعايته اجتماعاً مشتركاً لوفد من حكومة إقليم كردستان مع وفد أمريكي في منزله بمعزل عن حكومة بغداد.وقال المصدر في تصريح  صحفي، إن “وزير الخارجية فؤاد حسين رعى نشاطاً غير رسمي بين وفد من حكومة إقليم كردستان وأمريكي دون علم حكومة بغداد تمخض عن اللقاء اتخاذ خطوات تصعيدية ضد حكومة المركز من دون إعطاء مزيداً من التفاصيل كون ان اللقاء اتسم بالسرية التامة “.واضاف أن”حسين مهد الطريق لبلورة اتفاقيات سرية بين الوفدين وفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام الشركات الاستثمارية الامريكية المختصة في مجال النفط والغاز للحصول على فرص استثمارية في اربيل والسليمانية”، مبيناً أن ” الوفد الامريكي تعهد خلال الاجتماع بالضغط على حكومة بغداد لأطلاق رواتب موظفي الاقليم فضلا عن تسليح قوات حرس الاقليم بأسلحة ومعدات حربية متطورة”.وأوضح أن “علامات استفهام عديدة من وراء هذا الاجتماع الذي عقد على عجالة وانتهى دون الادلاء بأي تصريحات حول ما دار في الاجتماع”، مؤكداً أن “حسين خرج عن السياقات القانونية المكلف بها وأدار نشاط سياسي غير رسمي دون علم حكومة بغداد”.

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