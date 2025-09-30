مصدر كردي: اجتماع بين البارزاني والطالباني للاسراع في تشكيل حكومة الإقليم

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدركردي مطلع ،الثلاثاء، ان مسعود البارزاني وبافل الطالباني قد ناقشا خلال اجتماع ثان لهما في اقل من 72 ساعة ملف الإسراع في تشكيل حكومة إقليم كردستان، إلى جانب تطورات الوضع السياسي في الإقليم والعراق عمومًا، فضلًا عن ملف الانتخابات المقبلة.يأتي هذا اللقاء في ظل مساعٍ لتقريب وجهات النظر بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، بعد سنوات من الخلافات التي انعكست على تشكيل الحكومات وتعطيل عدد من الملفات التشريعية والإدارية. وشهدت العلاقة بين الديمقراطي والاتحاد توترات متكررة بسبب تقاسم المناصب ونفوذ كل طرف في أربيل والسليمانية، فضلًا عن التباينات في الموقف من الحكومة الاتحادية في بغداد. ويرى مراقبون أن تكثيف اللقاءات بين بارزاني وطالباني خلال فترة قصيرة قد يكون مؤشرًا على محاولة جادة لتجاوز الخلافات، تمهيدًا لتشكيل حكومة إقليمية جديدة تحظى بتوافق سياسي أوسع.

