مصدر كردي: البارزاني أودع (100) مليون دولار في المصارف الأمريكية خلال الاشهر الماضية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مسؤول، اليوم السبت، عن ما وصفها بمبالغ مالية مودعة باسم رئيس حكومة إقليم كردستان، مسعود البارزاني، في بنوك ومصارف أجنبية داخل الولايات المتحدة.وقال المصدر، إن “مسعود البارزاني قام، خلال الفترة الحالية، بنقل أكثر من 100 مليون دولار إلى مصارف أمريكية، من المال العام قال إنها تعود لرواتب موظفي الإقليم والضرائب، إضافة إلى عائدات تهريب المشتقات النفطية”.وأضاف أن “حجم الأموال التي يديرها البارزاني يعادل ميزانيات دول مجاورة”، مشيرا إلى أنها تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية بالتعاون والتنسيق مع شخصيات سياسية مؤثرة في الحكومة الاتحادية، تجمعهم مصالح مشتركة.وأوضح المصدر أن “التأثيرات السياسية حالت دون محاسبة البارزاني وإحالته إلى القضاء، رغم وجود ما وصفه بأدلة دامغة على تورطه في ملفات فساد، تشمل سرقة أموال من ميزانية الإقليم ومنظمات إنسانية، إضافة إلى ملفات تتعلق بإيرادات المنافذ الحدودية”.وأشار إلى أن “عائلة البارزاني في الولايات المتحدة تُصنّف ضمن العائلات الأكثر إنفاقًا ورفاهية”، مؤكدًا أن “هذه الأموال جُمعت من رواتب موظفي الإقليم والضرائب وعمليات تهريب النفط إلى تركيا”.

