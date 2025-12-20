آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
الخزانة الأمريكية:العراق خارج أكبر 20 دولة الأكثر حيازة للسندات الأمريكية
ائتلاف المالكي “يدعو” إلى إبعاد التأثيرات الحزبية على عمل الوزارات
نائب سابق:حكومة الإطار فاشلة وفاسدة
حزب طالباني:حزب بارزاني يتعامل معنا بأسلوب استعلائي محاولاً تهميش دورنا
مصدر كردي: البارزاني أودع (100) مليون دولار في المصارف الأمريكية خلال الاشهر الماضية
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الخزانة الأمريكية:العراق خارج أكبر 20 دولة الأكثر حيازة للسندات الأمريكية
مصدر كردي: البارزاني أودع (100) مليون دولار في المصارف الأمريكية خلال الاشهر الماضية
مرصد اقتصادي يحذر الحكومة المقبلة من التصرف باحتياطي الذهب لسد العجز
خبير اقتصادي:الإيرادات غير النفطية مهما تضخمت لن تغطي أكثر من 10% من النفقات التشغيلية
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
-
- رياضية
بغداد تحتضن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال
اليوم..المواجهة الحاسمة بين المغرب والأردن في بطولة كأس العرب 2025
خسارة الفريق الأولمبي العراقي أمام السعودية في بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 23 سنة
اليوم ..الأولمبي العراقي ونظيره السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً
المواجهة المصيرية في نصف نهائي كأس العرب
-
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
الحزب الشيوعي:القانون العراقي لا يفرض على الموظفات اللباس الديني
ائتلاف الاعمار:السوداني رئيس الحكومة المقبلة
دولة البارزاني تسمح بانشاء معسكرات للجيش التركي في شمال العراق بدون علم حكومة “السيادة”في بغداد
المليشيات تنزع سلاحها رغماً على أنفها
مصيبة..إلغاء الحدود بين العراق وإيران والدخول للبلدين بالبطاقات الشخصية وليس بالجوازات!
-
- اذاعة INN