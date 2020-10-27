مصدر كردي: برلمان الإقليم غير مقتنع بأجوبة مسرور حول فساد المنافذ والإيرادات

مصدر كردي: برلمان الإقليم غير مقتنع بأجوبة مسرور حول فساد المنافذ والإيرادات
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- يعقد برلمان إقليم كردستان، الثلاثاء، جلسة اعتيادية ستكون مخصصة للتصويت على القناعة بأجوبة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني خلال حضوره الجلسة السابقة للمجلس.وافاد مصدر برلماني ، إن”مجموعة كبيرة من كتل مختلفة بينها الجيل الجديد والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والتغيير وبعض نواب الاتحاد الوطني سيصوتون بعدم القناعة بأجوبة بارزاني”.وأضاف المصدر، أن”نواب البرلمان يرون أن أجوبة بارزاني لم تكن دقيقية ولم يكشف عن عائدات الإقليم من النفط وإيرادات المنافذ الحدودية، ولماذا يستمر الاستقطاع في رواتب الموظفين”.وأشار إلى أن”مجموعة كبيرة من النواب سيقدمون طلبا جديدا لهيئة رئاسة البرلمان لطلب استضافة جديدة لبارزاني ووزير ماليته للاستفهمام عن جملة مواضيع، وكشفها بالأرقام والوثائق”. 

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