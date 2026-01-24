آخر تحديث:
- سياسية
مصدر إطاري: تحويل الإطار الى “مؤسسة تجارية لصوصية سياسية”
ائتلاف المالكي: الحكومة المقبلة بـ (26) وزارة لترضية مكونات الإطار “المجاهدة”!
مصدر كردي: حكومة البارزاني مستمرة في تهريب نفط العراق إلى قوات “قسد” في سوريا
تقارير صحفية:امريكا هددت العراق بعدم مشاركة الاحزاب الحشدوية في الحكومة المقبلة
وزارة المالية: أكثر من (114) تريليون ديناراً استيرادات العراق خلال (11) شهراً من العام الماضي
- عربية ودولية
واشنطن تطلب من روما الانضمام الى القوة الدولية في غزة
قوات “قسد” الانفصالية تغرق الاتفاق وتستهدف الجيش السوري بطائرات مسيرة
الحكومة السورية تمنح قوات “قسد الانفصالية” أربعة أيام للاندماج
ترامب والشرع يؤكدان على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية
دير الزور والحسكة والرقة تعود لسلطة الحكومة السورية
- اراء ومقالات
العراق بين الدولة المعطوبة والهيمنة بالوكالة: تفكك السيادة في ظل النفوذ الإيراني
وهم الحماية الأمريكية: قراءة في مصائر حلفاء الكُرد من بغداد إلى دمشق
الخطر المحدق على أمن العراق جراء نقل الدواعش اليه
تحية لمن خدم العراقيين بصمت رساله إلى الاستاذ فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي
تأجيل الضربة الامريكية على ايران بعد تدخل دول الخليج
- اقتصادية
الدولار “سعيد” بوجود الزعامة الإطارية والحشد في استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار من أجل إيران
نائب سابق:تخفيض رواتب الموظفين دون الحيتان الكبار جريمة بحق العراقيين
البنك المركزي: أكثر من (70) مليار دولار استيرادات العراق خلال عشرة أشهر من العام الماضي
- رياضية
- تحقيقات
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
واشنطن تهدد بقطع الدولار عن العراق في حال عدم طرد القيادي في ميليشيا العصائب من منصب النائب الأول لرئيس البرلمان
ائتلاف المالكي: أمريكا وإسرائيل لا مانع لديهما من ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة !!!
مصدر سياسي: الفساد في العراق مدعوم حكومياً وسياسياً ونيابياً لا يمكن إزالته
مصدر مطلع: رواتب هذا الشهر في خطر بسبب “قلة السيولة”
سافايا: استقرار العراق بنهاية الميليشيات الحشدوية
