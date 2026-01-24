مصدر كردي: حكومة البارزاني مستمرة في تهريب نفط العراق إلى قوات “قسد” في سوريا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، عن تحول بوصلة عمليات تهريب المشتقات النفطية من تركيا إلى سوريا، مشيرًا إلى أن هذه المشتقات تدعم مجاميع إرهابية موالية لحكومة الإقليم للسيطرة على مناطق استراتيجية غنية بحقول النفط والغاز.وقال المصدر ، إن “هذا التحول جاء بعد توتر كبير في العلاقات الكردية–التركية عقب استهداف الجيش التركي لقوات “قسد” في سوريا”.وأضاف أن “عشرات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى سوريا عبر منافذ غير رسمية وبدون علم الحكومة الاتحادية في بغداد، مشيرًا إلى أن قوات من البيشمركة والإسايش توفر الحماية الأمنية لهذه الشاحنات حتى الشريط الحدودي”.ولفت المصدر الى أن “عمليات تهريب المشتقات النفطية إلى تركيا شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، بينما يتركز النشاط الآن على سوريا”.

