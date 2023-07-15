مصدر كردي مسؤول:حكومة الإقليم طعنت بثلاثة مواد في قانون الموازنة

مصدر كردي مسؤول:حكومة الإقليم طعنت بثلاثة مواد في قانون الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، طعناً بثلاث مواد بمشروع قانون الموازنة الاتحادية.وقال مصدر كردي مسؤول ، إن “حكومة كردستان طعنت بالمواد 11 و 12 و 13 من قانون الموازنة الاتحادية”.وأضاف أن “الطعن بقانون الموازنة، لن يمنع تحويل الرواتب والمستحقات المالية لاقليم كردستان”.وفي حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

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