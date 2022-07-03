مصدر كردي: 70% من الأحزاب الكردية مع الإطار في تشكيل الحكومة الجديدة

مصدر كردي: 70% من الأحزاب الكردية مع الإطار في تشكيل الحكومة الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي كردي مطلع ، الأحد، بان 70% من القوى الكردية داعمة لخطوات الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومية. وأفاد ان” المشهد السياسي العراقي يفرض علينا روى متعددة من ناحية التحليل للواقع في ظل تحديات امنية واقتصادية كبيرة مؤكدا بان محاولة حزب البرزاني الانفصال وقيادة الإقليم بعيدا عن بغداد فشلت وكانت النتائج كارثية في الأبعاد الاقتصادية رغم ان اربيل تحصل على إيرادات مالية هائلة من بيع النفط والمعابر وامور اخرى”.واضاف ،ان” 70% من القوى الكردية مدركة بان دعم خطوات الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة هو من ينقذ الجميع بالاضافة الى ان يمنع الفوضى التي قد تذهب بنا للمجهول مع الاشارة الى الاطار ليست مجرد قوى سياسية بل قواعد شعبية في مناطق واسعة من البلاد”.واشار الى ان” ذهاب البرزاني الى التحالف الثلاثي خطأ استراتيجي ومناورة اثبتت فشلها والإطار هو من يقود المرحلة الراهنة مبينا ان اغلب القوى الكردية تدرك بان المضي مع بغداد مع ضمان حقوق الكورد خيار وطني يحافظ على مكتسبات الإقليم ويمنع تدهور اوضاعه في ظل فساد ينهش مؤسساته”.ويعاني إقليم كردستان من ازمات اقتصادية كبيرة في ظل همينة واضحة من قبل حزب البارزاني على اغلب مقدراته”.

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