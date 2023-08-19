مصدر كري مسؤول:زيارة البارزاني إلى الإمارات تهدف إلى تصدير النفط من الإقليم دون تدخل الحكومة الاتحادية

مصدر كري مسؤول:زيارة البارزاني إلى الإمارات تهدف إلى تصدير النفط من الإقليم دون تدخل الحكومة الاتحادية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مسؤول ،السبت، ان زيارة مسرور البارزاني إلى أبو ظبي يوم الخميس 17/8 ولقائه مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد كانت تهدف الى تشكيل لوبي ضغط على حكومة السوداني  بتصدير النفط من قبل حكومة الاقليم دون تدخل الحكومة الاتحادية مع قيام الاخيرة بتخصيص حصة من الموازنة دون ان تسلم حكومة البارزاني دولار واحدا إلى بغداد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *