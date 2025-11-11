مصدر محلي:مراكز الانتخابات في ميسان شبه خالية

مصدر محلي:مراكز الانتخابات في ميسان شبه خالية


 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع  في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، بأن المراكز الانتخابية شهدت إقبالاً ضعيفاً منذ فتح أبوابها صباح اليوم، حيث بدت معظم المراكز شبه خالية من الناخبين.وأشار عدد من المراقبين إلى أن ضعف المشاركة قد يعود إلى عزوف الناخبين أو تأخر بعض المواطنين في التوجه إلى مراكز الاقتراع، فيما تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دعوتها للمواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.

