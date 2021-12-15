مصدر مسؤول:الكاظمي أغلق ملف محاولة اغتياله!

مصدر مسؤول:الكاظمي أغلق ملف محاولة اغتياله!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر أمني مسؤول، الاربعاء، باطلاق سراح جميع الضباط المحتجزين على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال المصدر : انه”تم اطلاق سراح مدير مكافحة المتفجرات اللواء صباح الشبلي وضباط الادلة الجنائية الذين تم اعتقالهم على خلفية “التقصير” بالتحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي”.واضاف، ان”اطلاق السراح جاء على خلفية توجيه الكاظمي بغلق التحقيق بصورة نهائية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *