مصدر مسؤول:انشقاقات في تحالفي السيادة وتقدم

مصدر مسؤول:انشقاقات في تحالفي السيادة وتقدم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مسؤول في محافظة الانبار، السبت، بان حمى الانشقاقات تضرب من جديد التحالفات السنية وتؤدي الى انشقاق قيادي بارز في تحالف السيادة مع استعداد 3 من قيادات حزب تقدم الانشقاق من صفوف الحزب وسط فوضى تعم بقية التحالفات السنية الأخرى .وقال المصدر ، إن ” انهيار التحالف السنية بدأت تتهاوى يوما بعد يوم حيث اعلن القيادي في تحالف السيادة علياء حسين ممثلة التحالف في بغداد انشقاقها من صفوف التحالف وبهذا الانشقاق فقد التحالف ابرز قياداته على خلفية عدم امتلاك الحزب لبرامج حقيقة او مشاريع جادة لخدمة المجتمع ناهيك من تحول التحالف الى بورصة لبيع المناصب بين قياداته “.واضاف ان” 3 من قيادات تحالف تقدم برئاسة الرئيس المقال محمد الحلبوسي ينوون خلال الأيام القليلة المقبلة الانشقاق من صفوف التحالف بسبب سطوة الحلبوسي على ادارته وتصرفاته المهينة لقيادات وأعضاء التحالف”.وبين ان” تحالف السيادة مهدد بالانهيار بعد أيام من انسحاب مؤسسه مصطفى عياش الكبيسي وعدد من قيادات التحالف بسبب تصرفات رئيس التحالف خميس الخنجر الذي فشل في ادارة التحالف لعدم امتلاكه رؤية حقيقة في ادارة التحالف و استخدامه كواجهة لعقد الصفقات التجارية وبيع المناصب”.

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