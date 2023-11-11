مصدر مسؤول:بعد فقدان شعبيته في الانبار حزب الحلبوسي يدعو إلى تأجيل الانتخابات

مصدر مسؤول:بعد فقدان شعبيته في الانبار حزب الحلبوسي يدعو إلى تأجيل الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، السبت، عن سعي حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى تأجيل الانتخابات بعد فقدان قاعدته الجماهيرية في محافظة الانبار وبعض المحافظات الاخرى.وقال المصدر ، ان “حزب تقدم والاحزاب الاخرى التي يدعمها الحلبوسي يعملون بالخفاء من اجل ايجاد ذريعة لتأجيل الانتخابات المقبلة في خطوة تهدف الى بقاء حزب تقدم لمدة اطول لإدارة شؤون محافظة الانبار للاستحواذ على المبالغ المالية المخصصة للمحافظة وايضا في مسعى لتصحيح المسارات الخاطئة التي افرزتها حقبة حكم تقدم وأدت الى تدني شعبية الحزب الى ادنى مستوياتها والعمل على تصحيحها”.وأضاف، ان “مسعى حزب تقدم بعيد عن الواقع ولا يمكن تحقيقه في ظل بروز احزاب مؤثرة داخل المحافظة تعمل بالضد من تطلعات الحلبوسي واحزابه”.وأشار الى، ان “مساعي حزب تقدم الى تأجيل الانتخابات الى اجل غير مسمى جاءت بعد استطلاع اجري من قبل قادة الحزب حول عزوف المواطنين عن حضور المؤتمرات الجماهيرية للدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب”.وتابع، ان “الحلبوسي شجع المعنيين على اقامة الانتخابات الا ان سرعان ما تغير الحال بعد ان ايقين ان اجراؤها سيفقده مقومات السيطرة على شؤون محافظة الانبار وبعض المحافظات الأخرى”.

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