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مصدر مسؤول:تسريح موظفي الشركات النفطية في الإقليم لتوقف تصدير النفط عبر تركيا
الإطاريين الخونة الفاسدين يحملون أمريكا مسؤولية إنعدام الخدمة الكهربائية وليس إيران!!
أكثر من (918) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال (4) أيام فقط
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
صالح:تنفيذ قانون الموازنة بعد إصدار تعليماتها من قبل وزارتي المالية والتخطيط وحسم الطعن بها
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- عربية ودولية
روسيا تهدد بالحرب النووية جراء التصعيد الأمريكي بتزويد أوكرانيا بالقذائف العنقودية
منظمات دولية تنتقد القرار الأمريكي بشأن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية
بريطانيا تدعو رعاياها في روسيا إلى مغادرتها
تركيا:لن نخضع للضغط بشأن انضمام السويد إلى حلف “الناتو”
رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء
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- اقتصادية
مصدر مسؤول:تسريح موظفي الشركات النفطية في الإقليم لتوقف تصدير النفط عبر تركيا
الإطاريين الخونة الفاسدين يحملون أمريكا مسؤولية إنعدام الخدمة الكهربائية وليس إيران!!
أكثر من (918) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال (4) أيام فقط
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
صالح:تنفيذ قانون الموازنة بعد إصدار تعليماتها من قبل وزارتي المالية والتخطيط وحسم الطعن بها
-
- رياضية
- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
مقترح لتطوير الفساد وشرعنة النهب في العراق
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- صورة وتعليق
الطاقة النيابية:فقدان الكهرباء في العراق ستبقى مستمرة رغم صرف أكثر من (100)مليار دولار عليها!
الولائي وزير الصحة:زيارتي لقبر خميني لمباركة إتفاقية التعاون الصحي بين العراق وإيران
الزراعة النيابية: إيران وتركيا اتفقتا على تدمير العراق
إيران:العراق أفرج عن (10)مليارات دولار وسنجعل منه سوقا لبضائعنا ورئتنا الاقتصادية
إيران:هجرة الشباب الإيراني للعراق للعمل فيه براتب لايقل عن 2000 دولار للشخص الواحد
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- اذاعة INN