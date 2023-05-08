مصدر مسؤول:حراك سياسي انباري لكشف ملفات فساد الحلبوسي

مصدر مسؤول:حراك سياسي انباري لكشف ملفات فساد الحلبوسي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مسؤول في حكومة الانبار المحلية، الاثنين، بتزايد حدة المناقشات السياسية للأحزاب المعارضة لمحمد الحلبوسي من اجل تشكيل تحالفات انتخابية ضمن المنافسة على مجالس المحافظات.وقال المصدر ، ان “شخصيات سياسية وعشائرية بارزة عقدت اجتماعات في الانبار وبغداد والمحافظات الشمالية من اجل التحضير لمرحلة جديدة تهدف لازاحة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتكوين جبهة موحدة تضمن انشاء تشكيل سياسي بعيدا عن طموحات الحلبوسي وانفراده بالقرار في ادارة شؤون الانبار “.واضاف المصدر ان” اعلان التحالف السياسي يلوح بالأفق وسيتم الكشف عن الكثير من قضايا الفساد أهمها فضيحة بيع أراضي ناحية الوفاء وتورط الحلبوسي فيها”. ، موضحا ان” متغيرات جديدة سوف ستطرأ خلال الايام القليلة المقبلة وان بقاء الحلبوسي اصبح مسألة وقت “. تترقب الأوساط السياسية في الانبار الإعلان عن عدة تحالفات منافسة لحزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وسط توقعات بانتهاء سطوة الحلبوسي على الانبار والسيطرة على مقدراتها الإدارية والمالية.

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