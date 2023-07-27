مصدر مسؤول:حكومة السوداني وافقت على إرسال رواتب موظفي الإقليم

مصدر مسؤول:حكومة السوداني وافقت على إرسال رواتب موظفي الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر مسؤول ،الخميس، إن “مجلس الوزراء وافق على تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر حزيران الماضي”.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس وفد حكومة كردستان الى بغداد اوميد صباح، ان الجانبين توصلا الى اتفاق بشأن مستحقات كردستان المالية، فيما لفت الى ان الجانبين وقعا على مذكرة مشتركة بينهما.وقال صباح الذي يشغل منصب رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة كردستان ورئيس وفد حكومة كردستان الى بغداد للتباحث مع بغداد حول تنفيذ قانون الموازنة والمستحقات المالية لكردستان، في تصريح صحفي ، إن “حكومة كردستان أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية، وعلى بغداد تمويل كردستان بمستحقاتها المالية من الموازنة”.وأضاف “بعد عدة ساعات من الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، اختتمنا الاجتماع عند الساعة 1:30 صباحاً بالتوصل الى اتفاق وتوقيع مذكرة مشتركة بين الجانبين وتقرر تمويل كردستان على الفور”.وتابع صباح، ان “وفد كردستان وبأمر رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني زار بغداد عدة مرات، وهذه المرة ذهبنا الى بغداد بعد اتصال هاتفي بين رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ورئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، وشدد رئيس الحكومة على اصرار حكومة كردستان على تنفيذ قانون الموازنة والبنود المتعلقة بإقليم كردستان”.وأشار رئيس وفد حكومة كوردستان الى أنه “بتوقيع هذه المذكرة بين الجانبين لم يبق أي التزام على كاهل كردستان لانها نفذت الالتزامات كافة، والذي تبقى هو ان تصرف الحكومة الاتحادية مستحقات اقليم كردستان والتصرف بحسن نية”.وشدد اوميد صباح على “ان لدى حكومة كردستان ملاحظات حول عدة بنود من الموازنة وتعتبرها غير دستورية، ومع ذلك فان كردستان أظهرت استعدادها لتطبيق قانون الموازنة وارسال مستحقات كردستان المالية”.ولفت الى “ان الاتفاقية الموقعة بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية تشمل مستحقات كردستان المالية كافة من الموازنة، وتم الاتفاق على تمويل كردستان في أقرب وقت”، موضحاً “ان رواتب موظفي كردستان تحظى بالاولوية لدى حكومة كردستان”.

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