مصدر مسؤول:فساد محافظ الانبار أمام هيئة النزاهة

مصدر مسؤول:فساد محافظ الانبار أمام هيئة النزاهة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مسؤول في حكومة الأنبار المحلية،الأربعاء، بمثول محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، أمام هيئة النزاهة في بغداد للإدلاء بشهادته حول ملف سرقة أراضي الدولة من قبل حزب تقدم. واضاف، إن “محافظ الأنبار والقيادي البارز في حزب تقدم قد مثل أمام هيئة النزاهة للإدلاء بشهادته حول التهم الموجهة اليه في ملف سرقة الأراضي القريبة من مطار الأنبار الدولي (الذي يُشيد حاليًا)، فضلاً عن ملفات أراضي في مناطق مختلفة من مدن الأنبار ظهرت خلال عمليات التحقيق وجود عمليات تلاعب وتحويلها بطريقة غير قانونية إلى قيادات الحزب الحاكم”. ويضيف أن “هيئة النزاهة لديها أدلة على تورط الدليمي بعمليات فساد مالي في آلية توزيع أراضي الدولة بطريقة غير قانونية بدعم من محمد الحلبوسي”، مشيرًا إلى أن “الحلبوسي كثّف اتصالاته مع كبار المسؤولين في الحكومة المركزية لتفادي اعتراف الدليمي بملفات السرقة لوجود أدلة تثبت تلاعبه بملف أراضي مطار الأنبار الدولي وتحويل جنسها إلى سكنية وعرضها كفرص استثمارية”.   

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