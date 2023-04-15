مصدر مسؤول:قيادات “بدرية” في ديالى تهرب ملايين الدولارات إلى إيران

مصدر مسؤول:قيادات “بدرية” في ديالى تهرب ملايين الدولارات إلى إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر مسؤول في ديالى، السبت،على تهريب بعض المسؤولين من القيادات البدرية في المحافظة ثروات طائلة إلى إيران بتوجيه من هادي العامري، لتفادي أية تحقيقات مفاجئة.وأضاف المصدر، ان “فتح ملف الفساد ونهب الأموال العامة في ديالى هي البداية الحقيقية لإنهاء كل أزماتها”، مشيرا الى ان “الفساد هو جزء من هيكيلة العنف والإرهاب وهذا ما نحذر منه مرارا وتكرارا”.وتابع، انه “قد وجهنا دعوة لرئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في 4 ملفات مهمة في المحافظة تتعلق بالفساد والثراء الفاحش والكسب غير المشروع لقيادات بدرية وهناك معلومات مؤكدة نقل ملايين الدولارات إلى إيران”.واشار الى ان “استقرار ديالى يبدأ من انهاء ملف الفساد الذي بلغ مستويات مثيرة للقلق في السنوات الاخيرة لدرجة بان الشوارع يجري اكساها اكثر من مرة خلال اشهر معدودة ولايعرف مصير الاموال المخصصة لها”.

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