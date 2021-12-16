مصدر مسؤول:محاوله اغتيال الكاظمي”فلم هندي”إعداد وإخراج فاشل

مصدر مسؤول:محاوله اغتيال الكاظمي”فلم هندي”إعداد وإخراج فاشل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-افاد مصدر سياسي مسؤول، الخميس،“ بأن قصة محاولة اغتيال الكاظمي كذبة كبرى وما حدث كان من عمليات التسويق والخداع التي يقوم بها الكاظمي ، الاغتيال كذبة ولم يتم إثباتها ، بل على العكس. قصد الكاظمي أنه تمت ترقيته من قبل بعض الأطراف الخارجية والداخلية لأغراض سياسية ، مما سمح له بالعودة إلى منصب رئاسة الوزراء ، لكن هذه الحادثة قوبلت بالرفض. الرؤساء الذين تسببوا في الحادث “.وأضاف المصدر: “الكاظمي متسامح في محاولة تسويق نفسه مرة أخرى ، ولكن عندما خرجت المباراة ضده قالوا إنها ليست قضية شخصية ، بل قضية سيادية ،وأثارت قضية الإفراج عن الضباط الموقوفين بعد الاغتيال المشتبه به لرئيس الحكومة مصطفى كاظمي جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والشعبية ، لأنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي نتائج أو أسماء أو حقائق ، وتبقى القصة التباس.ويوم أمس الأربعاء ، اطلق سراح  الضباط في وزارة الداخلية على خلفية محاولة اغتيال الكاظمي في المشهد الأخير  من الدراما التي نظمها الكاظمي بمساعدة مجموعة من مستشاريه ، لكن بحسب مصادر سياسية وأمنية مطلعة ، فإن هذا يثبت حقيقة كذب الاغتيال.ويوم أمس الأربعاء ، تم الإفراج عن مدير مراقبة المتفجرات وجميع المعتقلين في محاولة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى كاظمي الكاذبة.

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