مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل لايصلح أن يكون حتى رئيس قسم

مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل لايصلح أن يكون حتى رئيس قسم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مسؤول في وزارة النقل،اليوم الأثنين،ان القيادي في منظمة بدر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي افشل وزير ترأس هذه الوزارة ، واضاف المصدر،ان الوزارة تعاني من فشل في كافة مفاصلها  وفساد إداري ومالي ،واكد ان منظمة بدر هي من تتحكم بهذه الوزارة ،واشار الى ان الوزير يرفض حضور  مستشارين من ذوي الاختصاص في الاجتماعات الدولية والاقليمية فيما يخص تحقيق السيادة العراقية ومصالح الدولة خاصة فيما يتعلق بميناء الفاو المهدد من قبل الكويت وتجاوزاتها المستمرة على العراق ومحاولة غلق كل ممراته المائية من حيث ترسيم الحدود البحرية لصالحها كما فعلها زعيم منظمة الوزير هادي العامري عندما كان وزيرا للنقل وباع قناة خور عبدالله العراقية مقابل 15 مليون دولار للكويت ، وشدد المصدر بقاء المحاصصة في توزيع المناصب تعني الاستمرار في تدمير العراق مثل وزارة النقل والوزارات الاخرى.

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