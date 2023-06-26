مصدر مسؤول انباري:السوداني أوعز بتغيير القيادات الأمنية في المحافظة من أتباع الحلبوسي

مصدر مسؤول انباري:السوداني أوعز بتغيير القيادات الأمنية في المحافظة من أتباع الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مسؤول في الانبار ، إن “أوامر صدرت من القيادات الامنية العليا في بغداد بتغيير قائدي عمليات الانبار وشرطتها وقيادات امنية اخرى بسبب ارتباطها بحزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.واضاف المصدر، ان “عملية تغيير الداعمين لحزب تقدم من مسؤولين كبار في الحكومة المحلية وقيادات امنية بدت ملامحها واضحة بعد الإطاحة بأكبر الداعمين للحلبوسي رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية والارهابية محمد العاني ومن ثم القيادات الامنية التي مهدت المجال امام الحلبوسي لتنفيذ اجنداته لاستحواذ على المحافظة بشكل تام”.وأشار الى، ان” عملية تجريد الحلبوسي من الاذرع التابعة له بدأت تأخذ منعطفا جديدا لعزله من المنصب السيادي بعد ارتكابه مخلفات قانونية عديدة”.

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