مصدر مسؤول: تركيا تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى السليمانية

مصدر مسؤول: تركيا تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى السليمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- مددت تركيا تعليق رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية الدولي لغاية مطلع 2024.وقال مصدر في مكتب السليمانية للخطوط الجوية التركية بحسب وسائل إعلام كردية، إن المكتب أبُلغ عبر البريد الإلكتروني بتمديد تعليق الرحلات الجوية التركية إلى مطار السليمانية لغاية (3 كانون الثاني 2024).كما أكد مكتب الشركة في أربيل التزامهم بالقرار و”تعليق الرحلات من السليمانية إلى تركيا لغاية العام المقبل”.وفي (3 نيسان 2023)، علّقت الخطوط الجوية التركية رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية الدولي حتى 5 نيسان.بعد ذلك بيومين، أعلنت تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات التي تستخدم مطار السليمانية الدولي للهبوط والإقلاع اعتباراً من (3 نيسان 2023). وزارة الخارجية التركية عزت القرار المذكور  إلى “تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني في السليمانية وتغلغله في المطار وبالتالي تهديد أمن الطيران”. وقالت إن “القرار، من المتوقع أن يكون ساري المفعول حتى الـ 3 من شهر تموز 2023 في المرحلة الأولى، ستتم مراجعته في ضوء التطورات التي سنراقبها عن كثب حتى التاريخ المذكور”.

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