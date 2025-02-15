مصدر مسؤول: توجه لإقالة رئيس مجلس نينوى لتزوير شهادته

مصدر مسؤول: توجه لإقالة رئيس مجلس نينوى لتزوير شهادته
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد مصدر من مجلس نينوى ،السبت، إن “هناك توجها لدى المجلس لإقالة رئيسه  الاطاري أحمد الحاصود، بسبب الشهادة المدرسية، فهنالك معلومات بأنه خريج الفرع الأدبي، ولكنه قدم شهادة تخرج من كلية الطب”.وأضاف أن “القضية الأخرى، هو قيامه بارتكاب مخالفات قانونية للنظام الداخلي بإدارة مجلس محافظة نينوى، ولهذا فإننا سنقوم باستجوابه خلال الأيام المقبلة، وبعدها سيتم التصويت على إقالته”.

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