مصدر مسؤول:20 مرشحا لمنصب محافظ نينوى

مصدر مسؤول:20 مرشحا لمنصب محافظ نينوى
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 الموصل/شبكة أخبار العراق- اكد مصدر مسؤول داخل مجلس محافظة نينوى، الخميس، استلام رئاسة مجلس محافظة نينوى أوراق 20 مرشحا لمنصب المحافظة بعد إقالة نوفل العاكوب.وأفاد المصدر، إن “الكتل السياسية الكردية والعربية داخل مجلس نينوى اتفقت على منح منصب المحافظ للكتل العربية داخل المجلس كونه يمثل استحقاق انتخابي”، لافتا إلى إن “الاتفاق بين الكرد والعرب أسهم في إنهاء جميع الخلافات داخل مجلس محافظة نينوى”.وأضاف أن “عدد المتقدمين لتولي مهام منصب محافظ نينوى وصل إلى 20 مرشح حتى الآن”، مبينا أن “عدد المرشحين قد يرتفع خلال الأيام المقبلة كون باب الترشيح سيغلق في 24 من الشهر الجاري”.وأعلن مجلس محافظة نينوى، في وقت سابق، عن فتحه باب الترشح لمنصب المحافظ خلفاً للمحافظ المقال نوفل العاكوب بشكل رسمي.

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