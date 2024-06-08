مصدر مسؤول:(800) مليار دينار سرقت من أموال الانبار من قبل حزب الحلبوسي

مصدر مسؤول:(800) مليار دينار سرقت من أموال الانبار من قبل حزب الحلبوسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، السبت، عن أن حزب تقدم استحوذ على مبالغ مالية  تقدر بأكثر من 800 مليار دينار  منذ استلامه ادارة شؤون محافظة الانبار .وقال المصدر ، ان ” معلومات تم تسريبها من قبل مسؤولين كبار في حكومة الانبار المحلية واستنادا الى وثائق تم اتلافها من قبل حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي تفيد بسرقة نحو 800 مليار دينار خلال الاعوام من عام 2018 الى 2022  باستغلال عدم وجود رقابة مالية على الية صرف الاموال على مشاريع الاعمار  “.واضاف ان” خزينة الانبار تعاني من الافلاس والمديونية بسبب نفاذ خزينها المالي الكبير وتعرضها لسرقة كبيرة من قبل الحلبوسي الذي سخر كافة امكانيات المحافظة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة اضيفت الى حسابه الشخصي ولم يتم كشف هذه السرقات لدواعي سياسية “.ان”الحلبوسي تمكن ومن خلال علاقاته بمنظمة الـ UNDP التابعة للامم المتحدة بحملة الاعمار حيث انجزت نحو 700 مشروع متنوع ، مشيرا الى ان ” قيام المنظمة المعنية بعمليات الاعمار مهد للحزب سرقة هذه الاموال”.

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