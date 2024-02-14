مصدر مطلع:أمريكا ستوقف مسلسل اغتيالات زعماء الحشد مقابل توقف الأخير عن استهداف قواتها

مصدر مطلع:أمريكا ستوقف مسلسل اغتيالات زعماء الحشد مقابل توقف الأخير عن استهداف قواتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (14 شباط 2024)، عن رسالة سريّة من واشنطن الى بغداد قبل اربعة ايام حول ملف الاغتيالات لقادة الفصائل المسلحة في العراق.وقال المصدر ، إن “الإدارة الأمريكية قلقة جدًا من أن تؤدي هجماتها في العراق الى تصعيد يخرج عن نطاق السيطرة ويدفعها الى حرب خاصة وان قصفها لمقرات الحشد الشعبي واغتيال احد قادة الفصائل تمخض عنه غضب شعبي ونيابي دفع الى طرح مسودة قانون اخراج قواتها”.واضاف،ان” أمريكا ومن خلال قنوات غير معلنة أرسلت رسالة فجرًا قبل اربعة أيام الى بغداد تتحدث عن امكانية ايقاف مسلسل استهداف قادة الفصائل واي مجاميع مقربة منها في حال توقف قصف قواعدها خاصة في الأنبار وأربيل، لافتا الى ان” امريكا تشعر بقلق شديد خاصة وان الهجمات باتت اكثر ضررا بعد هجوم برج 22 في الأردن.واشار الى ان” هناك جهودًا تبذل حاليا من اجل التهدئه ولو بشكل غير معلن من اجل تفادي اي تؤتر او تصعيد يقود الى وضع مربك بشكل عام خاصة وان استهداف مقرات الحشد الشعبي وقياداته يمثل احراجًا للحكومة وهيئاتها ويدفعها الى موقف اكثر تصلبا من الوجود الامريكي في البلاد”.

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