مصدر مطلع:استبعاد نهائي للمدعو “يزن” من الانتخابات

مصدر مطلع:استبعاد نهائي للمدعو “يزن” من الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/ شيكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن الهيئة القضائية للانتخابات صادقت على استبعاد المدعو يزن مشعان الجبوري من السباق الانتخابي بشكل نهائي.وقررت مفوضية الانتخابات في العراق، في الثامن من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، استبعاد يزن مشعان الجبوري من السباق الانتخابي وذلك للمرة الثانية.وأن قرار استبعاد (نجل السياسي مشعان الجبوري) جاء على خلفية قضية “تسريبات صوتية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *