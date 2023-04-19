مصدر مطلع:استقالة رئيس مفوضية الانتخابات

مصدر مطلع:استقالة رئيس مفوضية الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف.وقال المصدر ، إن “رئيس مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف، استقال من منصبه”. ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.وفي السياق نفسه قال مصدر سياسي مطلع  اليوم،ان استقالة  خلف جاءت  احتراما لتاريخه الشخصي ولقناعته بحصول عمليات تزوير كبيرة في الانتخابات القادمة خاصة من قبل أحزاب الحشد الولائية .

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