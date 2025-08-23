مصدر مطلع:اعتقال لاهور بتهمة”زعزعة الأمن والاستقرار”في السليمانية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع،السبت، عن المادة القانونية التي تم بموجبها اعتقال رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي خلال الاشتباكات التي شهدتها مدينة السليمانية.وقال المصدر، إن “المادة القانونية التي استندت إليها مذكرة القبض بحق لاهور شيخ جنكي هي المادة (56)، والتي تتهمه بشكل مباشر بزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي في السليمانية”، مبيناً أن “عملية الاعتقال طالت أيضاً اثنين من أشقائه وأكثر من 20 من المقربين منه، بينهم مسؤول حمايته، بالإضافة إلى أفراد عائلته الذين نُقلوا إلى مكان آمن بتوجيهات من السلطات الأمنية”.وأضاف المصدر أن “خمسة من المقرات الرئيسية التابعة لجنكي في السليمانية باتت تحت سيطرة القوات الأمنية، فيما تستمر عمليات التمشيط الواسعة رغم توقف إطلاق النار بعد عملية الاعتقال”.ويذكر أن مدينة السليمانية شهدت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة في عدة مناطق أثناء محاولة القوات الأمنية اعتقال لاهور شيخ جنكي وطاقم حمايته.

