مصدر مطلع:الحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق (زيد الطالقاني)

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأن القضاء العراقي اصدر حكما يقضي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدير مركز الرافدين للحوار رئيس حزب “شمس” زيد الطالقاني لإدانته بالاساءة للمرجعية الشيعية العليا في العراق.وقال المصدر ، إنه بعد تسريب مكالمات للطالقاني أصدرت محكمة جنح النجف حكما بالحبس البسيط لمدة سنة بحق الأخير بعد إساءته للمرجع علي السيستاني.وكان الطالقاني قد سلم نفسه الى محكمة تحقيق النجف، في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي.وصدر عن محكمة تحقيق النجف، أمر قبض بحق الطالقاني وفقًا للمادة 430 من قانون العقوبات العراقي، بناءً على شكوى من نائب رئيس مجلس المحافظة، غيث أبو شبع، الذي تعرض للتهديد من الطالقاني.وتنص المادة 430 على العقوبات المتعلقة بالتهديدات التي تصدر عن جماعات سرية.وأدناه نص قرار الحكم الصادر بحق زيد الطالقاني :