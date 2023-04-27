مصدر مطلع:الحلبوسي باع العراق بحراً وبراً

مصدر مطلع:الحلبوسي باع العراق بحراً وبراً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الخميس، عن ملفات فساد جديدة تلاحق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في محافظة الانبار، وفيما أكد أن الأخير قام ببيع العراق بحراً وارضاً وجواً، عد القضية الجديدة تفوق “سرقة القرن”.وقال المصدر، إن “رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تلاحقه العديد من الاتهامات السياسية الجديدة؛ اثر ملف التطوير العمراني في بحيرة الحبانية، والذي يفوق مبالغ سرقة أموال الامانات الضريبية أو كما تدعى بـ(سرقة القرن)”.وأضاف، أن “مافيات الانبار بالاتفاق مع رئيس البرلمان، قامت بتسليم عدد من الشركات ملف تطوير الحبانية “، لافتاً الى أن “احدى هذه الشركات مسيطرة بالكامل على كل مقومات البحيرة من مياه وفنادق ومطاعم”.ويوضح المصدر الذي رفض الكشف عن أسمه ، أن “هذه الشركات تسيطر بشكل كامل على البحيرة”، مشيراً الى أن “الحلبوسي باع قرابة ثلث العراق من خلال تسخير كل الثروات وبيع اراضي محافظة الانبار بشتى الطرق، وأخرها بحيرة الحبانية”.من الواضح ان الحراك النيابي الحالي الذي يقوده عدد من النواب للكشف عن الخروقات وملفات الفساد لم يأت من فراغ، بالنظر الى كم الملفات المشبوهة والكومشنات والصفقات والعقود التي تسيطر عليها جهات متنفذة بالأنبار بحسب مراقبين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *