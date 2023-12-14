مصدر مطلع:السوداني حدد السبت المقبل موعدا للتصويت الخاص

مصدر مطلع:السوداني حدد السبت المقبل موعدا للتصويت الخاص
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت المقبل موعدا للتصويت الخاص لمنتسبي الجيش العراقي. وقال مصدر مطلع ، إن “السوداني وجه بان يكون التصويت الخاص لمنتسبي الجيش العراقي يوم ١٦/١٢/٢٠٢٣”.وأضاف، أن”السوداني وجه أيضا بمنح طلاب الكلية العسكرية اجازة للفترة من ١٧/١٢ لغاية ١٩/١٢/٢٠٢٣ ومنح المراتب المفسوخة عقودهم (الذين تمت اعادتهم. للخدمة) ومنتسبي اللواء المشترك الثاني إجازة للفترة من ١٧/١٢لغاية ٢٠/١٢/٢٠٢٣ ومنح الموظفين المدنيين إجازة للفترة من ١٦/١٢ لغاية ١٩/١٢/٢٠٢٣”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *