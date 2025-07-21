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مصدر مطلع:المحكمة الاتحادية السياسية ترد الدعوى المقامة لحل برلمان الإقليم
السوداني لوفد إيراني:نعمل على منع استهداف إيران الحبيبة من قبل إسرائيل
نائب:حكومة البارزاني لم تلتزم بأي إتفاق مع بغداد بشأن حل أزمة رواتب الإقليم
حزب طالباني يطالب بإخراج القوات التركية من العراق
خبير اقتصادي:الفشل والفساد وراء أفقار العراق رغم أغنائه بالثروات
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نائب:حكومة البارزاني لم تلتزم بأي إتفاق مع بغداد بشأن حل أزمة رواتب الإقليم
خبير اقتصادي:الفشل والفساد وراء أفقار العراق رغم أغنائه بالثروات
المالية النيابية:موازنة 2025 ستصل للبرلمان “ربما” في شهر أيلول المقبل!!
أردوغان يمنع العراق من تصدير نفطه عبر خط “جيهان”ويضيق عليه مائيا والسوداني مازال ” ساكتاً”!
اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
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البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
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السوداني لوفد إيراني:نعمل على منع استهداف إيران الحبيبة من قبل إسرائيل
أردوغان يمنع العراق من تصدير نفطه عبر خط “جيهان”ويضيق عليه مائيا والسوداني مازال ” ساكتاً”!
وفد إيراني في بغداد للحصول على مزيداً من أموال العراق وتعزيز جبهة القتال ضد أمريكا وإسرائيل
نائب:علاقة “فساد”بين رئاسة البرلمان ووزير الكهرباء تمنع استجواب الأخير
تحالف الفتح “زعلان”على أردوغان لوصفه الحشد بالمنظمة الإرهابية
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- اذاعة INN