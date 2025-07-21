مصدر مطلع:المحكمة الاتحادية السياسية ترد الدعوى المقامة لحل برلمان الإقليم

مصدر مطلع:المحكمة الاتحادية السياسية ترد الدعوى المقامة لحل برلمان الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، اليوم الإثنين (21 تموز 2025)، أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة لحل برلمان إقليم كردستان.وقال المصدر ، إن “المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة لحل برلمان إقليم كردستان” التي قدمتها  عدد من الأحزاب الكردية في ظل الشلل والتعطيل الذي يصيبه.ويعاني إقليم كردستان العراق منذ فترة من أزمة سياسية متفاقمة، تمثلت بتعطيل البرلمان وتأخر تشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات داخلية بين الأحزاب الكردية، خاصة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ما دفع عدداً من الأحزاب الكردية للمطالبة بحل برلمان كردستان في ظل الشلل والتعطيل الذي يصيبه.يذكر ان المحكمة الاتحادية في ظل سلطة فائق زيدان تحولت إلى سياسية وليست قانونية دستورية!!.

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